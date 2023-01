Hyundai Motor va lancer cette année des véhicules électriques capables de rouler sur l’autoroute

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor prévoit de lancer cette année, sur le marché sud-coréen, des véhicules électriques dotés de la conduite autonome de niveau 3, capables de circuler sur l'autoroute et, sur les marchés de l'Amérique du Nord, des robotaxis disposant d'une autonomie de niveau 4, soit quasi-totale.C'est ce qu'a annoncé le président du premier constructeur automobile sud-coréen Chung Eui-sun, lors de la réunion avec le personnel ce matin tenue à l'occasion du Nouvel an au Centre de recherche et développement de Namyang du groupe, situé à Hwaseong dans la province de Gyeonggi.Selon lui, les mots d'ordre de Hyundai Motor pour l'année 2023 sont l'électrification et le software. « L'année dernière, nous avons entamé avec succès la transition vers l'électrification et réussi à figurer dans le top 5 des ventes mondiales de véhicules électriques », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre en disant que « cette année, nous développerons et lancerons des véhicules plus avancés pour consolider notre leadership sur le marché mondial de véhicules électriques ». Chung a ajouté que la transition vers les voitures centrées sur le software nécessite une adaptation du système global de l'entreprise, y compris le R&D et que c'est ainsi que le groupe pourra accroître sa compétitivité mondiale.Par ailleurs, la firme déploiera ses efforts pour proposer des produits conçus pour le bien-être et le confort des êtres humains, et pour étendre ses activités au secteur des petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR).Soulignant la nécessité de s'adapter en permanence en vue d'une croissance durable, le patron du constructeur automobile a promis que la direction du groupe et lui-même donneront l'exemple pour créer une culture d'entreprise qui assure la liberté des salariés, valorise les compétences de chacun et respecte les principes.