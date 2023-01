Batterie de véhicules électriques : les entreprises sud-coréennes représentent 23,1 % du marché

Photo : YONHAP News

La part des trois géants sud-coréens dans le secteur des batteries de véhicules électriques vendues dans le monde entier, entre janvier et novembre 2022, a reculé de 7,3 points en glissement annuel. Ils occupent ensemble 23,1 % du marché mondial.Selon le cabinet SNE Research, le volume a augmenté de 74,7 % pendant la même période avec 446 GWh. Les entreprises du pays du Matin clair ont poursuivi leur essor, mais leur part de marché piétine ou régresse.LG Energy Solution est descendu d’un cran pour se classer à la troisième place. Le volume de ses batteries vendues s’est accru de 9,7 % avec 54,8 Gwh, mais sa part de marché a baissé de 7,3 points pour attendre 12,3 %. SK on et Samsung SDI se sont positionnés respectivement au cinquième et au sixième rang.Le palmarès est occupé par la société chinoise Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL). Ayant vu son volume doubler, elle a affiché une part de marché de 37,1 %. Les firmes chinoises qui figurent dans le top 10 ont toutes connu un taux de croissance à trois chiffres, y compris BYD qui est montée à la deuxième position.