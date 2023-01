Le Vietnam devient le premier excédent commercial de la Corée du Sud

Photo : KBS News

Le Vietnam a émergé l’année dernière comme l’excédent commercial numéro un de la Corée du Sud. C’est une première. Quant à la Chine, l’un de ses principaux partenaires commerciaux, elle ne figurait même pas dans les 20 premiers de la liste en raison de sa politique « zéro COVID ». Une première également.En détail. En 2022, les exportations sud-coréennes vers le Vietnam ont atteint environ 61 milliards de dollars, alors que les importations se sont élevées à 26,7 milliards, aboutissant à un excédent de 34,3 milliards.Alors que les deux pays ont célébré l’année dernière le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, plusieurs entreprises du pays du Matin clair se sont lancées sur le marché vietnamien depuis une trentaine d'années.Après le Vietnam, les Etats-Unis étaient le deuxième excédent commercial de la Corée du Sud, suivis de Hongkong, l’Inde et Singapour. Les exportations vers le pays de Gandhi ont augmenté de 21 % sur un an à 18,9 milliards de dollars. En revanche, l’empire du Milieu, qui était toujours dans le peloton de tête, est tombée au 22e rang. C’est la première fois que la balance commerciale avec la Chine est excédentaire et que cette dernière ne fait pas partie du top 20 des partenaires commerciaux.Ce recul est dû à la baisse des exportations vers le continent chinois à cause de ses mesures sanitaires et à la hausse des importations des matières premières dont les prix sont montés en flèche.Les exportations sud-coréennes ont atteint un niveau record de 684 milliards de dollars, mais la hausse de la valeur des importations, suite à la flambée des prix d’énergies, a accru le déficit à un niveau jamais vu de 47,2 milliards de dollars.