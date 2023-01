Yoon Suk-yeol ordonne d'examiner une éventuelle suspension de l'accord intercoréen du 19 septembre

Photo : YONHAP News

Le président de la République a demandé aux autorités militaires d'examiner une éventuelle suspension de l'accord intercoréen du 19 septembre en cas de nouvelle violation du territoire sud-coréen par Pyongyang, et de se doter des capacités de production de drones furtifs au cours de cette année.Lors d’une présentation ce matin des rapports du Bureau de la sécurité nationale et du ministère de la Défense sur les stratégies de réponse à la récente incursion des drones nord-coréens, Yoon Suk-yeol a ordonné d'examiner la possibilité de suspendre la validité de l'accord militaire intercoréen, si le pays communiste effectue une nouvelle pénétration dans l’espace sud-coréen. Signée en 2018, l’entente prévoit une série de mesures visant à apaiser les tensions dans la péninsule.Des voix demandant de revoir ce consensus se sont déjà élevées au sein du pouvoir. Mais c'est la première fois depuis son entrée en fonction que le chef de l’Etat a évoqué lui-même cette éventualité. Toutefois, certains ont fait remarquer que Séoul risquait de se voir imputer la responsabilité d’une rupture de l’accord s'il prenait l'initiative de le réexaminer, même si c’est Pyongyang qui a violé le texte à plusieurs reprises. Un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a justifié le choix de Yoon en rappelant que, pour le régime de Kim Jong-un, les violations de cette convention sont pratiquement devenues sa routine avec ses provocations de drones et de missiles balistiques.Par ailleurs, Yoon a souhaité la création d’une unité anti-drones capable de mener une large gamme de missions, allant de la reconnaissance à la guerre électronique. Il a également exhorté de mettre en place des capacités de production de mini-drones capables d'échapper à la détection et de développer des technologies de production de « drones killers » permettant de neutraliser les engins volants.Selon le Bureau présidentiel, le chef de l'Etat a appelé l'armée à préparer une réponse « écrasante » et non pas une simple réplique « proportionnelle » face aux bravades nord-coréennes.