COVID-19 : 73 nouveaux cas importés hier de Chine

Un total de 73 étrangers arrivés hier de Chine pour un court séjour, à savoir un individu sur quatre, étaient porteur du coronavirus. De plus, le nombre de cas importés de l’étranger a atteint un niveau record en trois mois.Dans le détail, 281 voyageurs sur 1 137 en provenance de l'empire du Milieu pour un séjour de moins de 90 jours ont subi un test PCR. Et 73 personnes, soit 26 % d’entre eux, ont été testées positives au COVID-19. Le nombre de cas importés de Chine depuis deux jours s’est élevé à 136 et leur taux de positivité a atteint 22,7 %.Les ressortissants sud-coréens et les étrangers pour un long séjour peuvent quitter l’aéroport dès leur arrivée, mais sont obligés de faire un test PCR au centre de santé publique de leur résidence sous 24 heures.Alors que les passagers venant du continent chinois représentait déjà 31 % des cas importés la semaine dernière, le ministre de la Santé, Cho Kyoo-hong, a déclaré qu’il ne faudrait pas laisser le coronavirus se propager sur le sol sud-coréen.A partir de demain, les arrivants de l’empire du Milieu ont l’obligation de se faire dépister, soit via un PCR ou un test rapide antigénique. Et, dès ce samedi, les voyageurs en provenance de Hongkong et de Macao doivent subir eux aussi un test.En l’espace de 24 heures, un total de 78 578 contaminations supplémentaires ont été recensées au pays du Matin clair. Le nombre de cas importés était de 172, en hausse de 109 en un jour. Selon une analyse menée auprès des visiteurs arrivant de Chine, le variant BA.5 a été le plus souvent détecté avec 77 %, suivi du BF.7 avec 21,5 %.