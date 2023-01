La majorité et l’opposition organise la 2e réunion du conseil consultatif politique

Photo : YONHAP News

Le conseil consultatif politique de la majorité et de l’opposition a tenu aujourd’hui sa deuxième réunion. Il s’est rassemblé pour la première fois le 1er décembre. La nouvelle rencontre avait été retardée à cause des négociations prolongées sur le projet budgétaire.Le groupe est composé de trois personnes du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, et de trois du camp d’opposition. On y retrouve notamment, Sung Il-jong, le chef du comité politique du PPP, et Kim Seong-hwan, son homologue du Minjoo, la première force de l’opposition. Les principaux enjeux sont entre autres le changement de la structure organisationnelle du gouvernement et le projet de coïncider le mandat du président de la République avec les patrons des établissements publics.Par ailleurs, l’abolition du ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille divise toujours l’opinion. Sung a insisté pour cette initiative qui fait partie des engagements électoraux du chef de l’Etat Yoon Suk-yeol. Il a déclaré que de nos jours, les femmes n’étaient plus victimes d’une discrimination peu importe les générations. En revanche, Kim a indiqué qu’il existait toujours une discrimination sociale, sexuelle et structurelle envers la gent féminine. En ce qui concerne la promotion de la Fondation des Coréens d'outre-mer comme un service gouvernemental, il a expliqué prêter une attention particulière pour que le processus soit équitable d’autant que ses employés occuperont une fonction publique.Selon Sung, la délibération a à peine commencé, et les deux parties continueront de s’entretenir dans les jours à venir.