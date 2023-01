Photo : YONHAP News

Le titre de Blackpink, « Ddu-du Ddu-du », a dépassé les 2 milliards de vues sur YouTube, une première pour un groupe de k-pop. Selon son agence, YG Entertainment, ce record a été établi ce matin à 8h57, à savoir quatre ans et cinq mois après sa publication sur la plus grande plateforme de streaming de la planète.« Ddu-du Ddu-du » a joui d’une popularité sans frontière grâce à son refrain addictif et à la chorégraphie mimant un tir au pistolet. En 2018, ce clip vidéo a été le plus visionné dans le monde. Durant la même année, le tube s’est classé à la 55e place du classement Billboard Hot 100 et le mini-album qui le contient est monté au 40e rang du Billboard 200.Blackpink ne compte pas se reposer sur ses lauriers et prépare une tournée en Asie et en Océanie cette année.