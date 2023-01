Photo : YONHAP News

La Corée du Sud n’observe pas de grands changements météorologiques depuis quelques jours. Un froid toujours aussi saisissant dans la matinée, qui s’atténue au fil des heures, et un grand soleil sur tout le territoire.Les températures glaciales matinales ont ce mercredi aussi congelé les habitants du pays du Matin clair. Le thermomètre affichait notamment -7°C à Séoul, -9°C à Suwon, de même à Andong, ou encore -5°C à Daejeon. Plusieurs avertissements de vague de froid ont été émis dans les terres et des alertes « sécheresse » sont entrées en vigueur entre autres dans la région métropolitaine et sur le littoral est, où le vent souffle fort.Du côté du ciel, il est toujours aussi éblouissant. Seul petit bémol, des nuages ont survolé le sud-ouest durant la journée.