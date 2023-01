Yoon Suk-yeol s'engage à soutenir les artistes du pays

Photo : KBS News

Le président de la République a promis un grand soutien dans les activités des professionnels des milieux culturel et artistique.Lors de la cérémonie du Nouvel an tenue hier au Centre d'arts de Séoul, Yoon Suk-yeol a annoncé le lancement du Conseil national des arts, nouvellement constitué, et la création d’une aide gouvernementale aux artistes.Le chef de l’Etat a dit avoir rencontré, lors de conférences internationales, des leaders de nombreux pays qui souhaitaient mener des projets communs avec la Corée du Sud. Selon lui, cet intérêt est dû aux entreprises de technologies de pointe et de la culture locales.Yoon a expliqué que le pays du Matin clair ne serait pas tant respecté sur la scène internationale si sa culture n'est pas à la hauteur du développement de ses industries. Il a ainsi remercié les professionnels des arts et de la culture, dont BTS, pour leur contribution au développement harmonieux tant sur le plan matériel que spirituel.Environ 80 personnes étaient présentes à la cérémonie, dont l'actrice Park Jeong-ja, le metteur en scène Song Seung-hwan et la ballerine Kang Su-jin.Le président a ensuite assisté au concert du Nouvel an au Centre d'arts de Séoul, à côté des invités venus des classes vulnérables, d’artistes en situation de handicap et des familles d’anciens combattants, entre autres.