Maison blanche : Biden et Kishida doivent discuter de la coopération militaire trilatérale avec Séoul

Photo : YONHAP News

Le président américain recevra le 13 janvier le Premier ministre japonais pour un tête-à-tête. A cette occasion, Joe Biden et Fumio Kishida doivent échanger sur plusieurs sujets, notamment la coopération militaire de leurs pays avec la Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche, lors d’un point de presse tenu hier en visioconférence.John Kirby a alors précisé que les Etats-Unis et le Japon allaient poursuivre leurs exercices militaires bilatéraux, comme ils les avaient effectués ces dernières semaines face à l’escalade nord-coréenne. Il a ensuite ajouté que les deux alliés continueraient à chercher aussi « les moyens d’améliorer la coopération militaire à trois avec Séoul ».A propos de l’inquiétante déclaration de Kim Jong-un, qui a récemment appelé à une « augmentation exponentielle » du nombre d’ogives nucléaires, Kirby a affirmé que les USA scrutaient à la loupe l’élargissement des capacités militaires sophistiquées et les ambitions atomiques de son régime et œuvraient aussi pour se doter d’une posture nécessaire pour défendre non seulement leurs propres intérêts sécuritaires, mais aussi ceux de leurs deux principaux alliés d’Asie, voire de la région toute entière.Questionné ensuite sur les instructions données hier par le président sud-coréen pour faire étudier la possibilité de suspendre l’accord militaire intercoréen de 2018, la voix du NSC s’est bornée à dire qu’il revient à Yoon Suk-yeol de l’évoquer.