Drame d'Itaewon : le chef de la Police nationale reconnaît avoir bu le soir de la tragédie

Photo : YONHAP News

Yoon Hee-keun, le chef de la Police nationale, a reconnu pour la première fois en public avoir bu de l'alcool le soir du jour du drame d'Itaewon dans la ville de Jecheon située, dans le centre du pays.Cette révélation a été faite lors de la première audition du comité spécial de l'enquête parlementaire tenue hier. Yoon y a également avoué que son déplacement en dehors de la capitale n'avait pas été enregistré dans le système de son institution.Dans ce contexte, refait surface la question sur le sort de Lee Sang-min, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en charge de commander et surveiller les forces de l’ordre.L’équipe spéciale d’enquête de la Police nationale est actuellement arrivée à une conclusion provisoire sur la bousculade mortelle d’Itaewon, sans avoir mené d’investigation sur le ministère de l’Intérieur et la municipalité de Séoul.Le Minjoo, la principale formation de l'opposition, a vivement critiqué cette décision jugée défectueuse, avant d'évoquer la possible motion de censure contre Lee. Cette dernière avait été adoptée au Parlement, mais en vain, puisqu'elle a été ensuite refusée par le président Yoon Suk-yeol.Le chef de l'Etat a d'ailleurs annoncé ce mardi ne pas penser pour l'instant au remaniement ministériel, alors que le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a déclaré qu'aucun élément n'avait été récolté pour étayer une procédure de destitution.