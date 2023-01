COVID-19 : Séoul impose désormais un test négatif aux voyageurs venant de Chine avant leur vol

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a réintroduit lundi des restrictions pour les voyageurs venant de Chine, en vue de lutter contre l'explosion des cas de COVID-19 dans l’empire du Milieu.Dans le cadre de ces mesures, le gouvernement de Séoul réclame, à partir d’aujourd’hui, un test PCR ou un test rapide antigénique, 48 heures et 24 heures au plus tard respectivement avant leur départ. Et ces passagers, qu’ils soient sud-Coréens ou étrangers, doivent présenter un résultat négatif.Ceux qui entrent dans le pays du Matin clair pour un séjour de moins de 90 jours doivent à nouveau se faire dépister à l’arrivée et attendre jusqu’à ce que le résultat soit négatif, avant de quitter l’aéroport. En cas de test positif, il est impératif de rester isolé pendant sept jours dans des établissements dédiés. Les frais nécessaires pour le test PCR et pour le confinement sont assumés par les visiteurs concernés eux-mêmes.Les mêmes obligations seront imposées aussi aux arrivants de Hong Kong et de Macao, à partir de ce samedi.A en croire le centre de gestion de crise, hier, un total de 1 924 individus sont venus de Chine, dont 327 pour un court séjour. Parmi ces derniers, 103 étaient porteurs du virus, à savoir un arrivant sur trois. Par ailleurs, le Chinois en cavale depuis mardi a été interpellé aujourd’hui à Séoul. Agé d’une quarantaine d’années, il avait pris la fuite après avoir été testé positif à son arrivée à l’aéroport d’Incheon.Ces dernières 24 heures, le bilan fait état de 64 106 nouvelles contaminations, près de 7 300 cas de moins qu’il y a une semaine. Les hospitalisations en soins intensifs et les décès supplémentaires sont au nombre de 571 et 66 respectivement.Les autorités sanitaires, elles, poursuivent leur campagne de vaccination. Les citoyens sont ainsi appelés à recevoir désormais le vaccin bivalent, qui selon elles, réduit de 94,8 % le risque de formes graves de la maladie.