Les projets de loi sur le « mug shot » se succèdent pour dresser un portrait réel des criminels

Photo : YONHAP News

Deux projets de loi ont été soumis à l'Assemblée nationale pour préciser les critères sur le « mug shot », la photographie d'identité judiciaire des criminels à rendre publique.Le député Song Eon-seok du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, et Ahn Gyu-baek, du Minjoo, la première force de l’opposition, ont soumis chacun un projet d'amendement de loi relative aux sanctions des crimes majeurs.Ces deux textes stipulent que pour révéler l'identité d'un accusé, il faut utiliser une photo prise récemment ou au moins 30 jours avant la décision par le tribunal de rendre public le profil du criminel.Certes, la juridiction actuelle permet de dévoiler le portrait, le nom et l'âge des accusés d'homicide, de viol ou d'autres crimes majeurs, sans toutefois préciser la date de la photographie.En effet, le portrait d'un suspect récemment arrêté pour homicide provenait de son permis de conduire. Le visage sur le cliché était si ancien et différent de sa physionomie actuelle que les internautes se sont mis à chercher et à divulguer des images récentes. Un acte illégitime susceptible d’être sanctionné.Au vu de ce problème, la demande s'accroît pour utiliser le « mug shot » d'un scélérat pris lors de son arrestation comme le font les Etats-Unis et d'autres pays.Les députés qui ont soumis les projets cités ont expliqué qu'une fois adopté, l'amendement permettra de faciliter l'identification visuelle des criminels et de renforcer la prévention des crimes ainsi que la sécurité de la population.