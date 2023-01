La Corée du Sud est la championne dans la construction de navires écologiques ou à haute valeur ajoutée

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a occupé une grande part de marché l'an dernier dans la construction navale à l’échelle internationale, un niveau jamais enregistré en quatre ans. En plus, elle est devenue la championne dans le nombre de commandes liées aux navires à haute valeur ajoutée dont le méthanier.Environ quatre bateaux sur dix commandés en 2022 seront construits par les chantiers navals sud-coréens. Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, le pays du Matin clair a décroché 37 % des commandes de la construction navale, lancées l'an dernier dans le monde entier. Un record depuis 2018.Si le nombre total de commandes a été réduit de 22 % sur un an en raison de la pandémie de COVID-19 et de la récession économique, la part de marché international remportée par le pays du Matin clair a évolué de quatre points.Bien que la Chine soit en tête sur le plan global du secteur, la Corée du Sud se hisse au premier rang en termes de navires écologiques et à haute valeur ajoutée. En effet, elle a raflé 70 % des commandes des méthaniers dont les prix ne cessent de battre des records.Les principaux acteurs tels que Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) et Samsung Heavy Industries ont tous largement atteint leurs objectifs, avec des carnets de commandes bien remplis pour les trois ou quatre prochaines années.Pour maintenir la compétitivité de l'industrie navale du pays, le ministère de l'Industrie injectera 130 milliards de wons, soit un peu plus de 96 millions d'euros, dans le développement des équipements clé et la formation des ressources humaines. Il envisage également l'amélioration du système d'importation de ressources humaines étrangères pour combler le manque de main d'œuvre dans le secteur.