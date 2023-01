24 entreprises ont relocalisé leur usine en Corée du Sud en 2022

Photo : KBS News

L’an dernier, 24 entreprises ont relocalisé leur production en Corée du Sud. Il s’agit d’une baisse de deux retours par rapport à l’année précédente. Cela dit, c’est le deuxième chiffre historique. C’est ce que montrent les données communiquées par le ministère de l’Industrie et du Commerce.A noter que le pays du Matin clair a mis en vigueur en 2014 la loi de soutien à de tels mouvements. Depuis, il a attiré 126 sociétés. Le montant que celles-ci projettent d’investir s’est élevé en 2022 à 1 100 milliards de wons, l’équivalent de 816 millions d’euros, soit une hausse d’environ 20 % sur un an.Les entreprises de retour après avoir été délocalisées en Chine ont été les plus nombreuses, avec 15. Viennent ensuite celles revenues du Vietnam. Elles ont annoncé avoir pris leur décision en raison de l’envolée du prix de revient à l’étranger et de l’élargissement du marché sud-coréen.