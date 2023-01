Météo : le ciel se couvre en attendant la neige

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques se sont dégradées ce jeudi au pays du Matin clair. Des nuages sombres ont masqué le beau soleil de ces derniers jours dans la matinée sur trois quarts du pays. Seul le littoral est était ensoleillé.Dans l’après-midi, les perturbations se sont légèrement calmées, notamment dans la région métropolitaine, où le grand ciel bleu à fait son retour. En revanche, le reste du territoire, à l’exception de la côte est, a été couvert.Concernant le thermomètre, il était quasiment identique ce matin comparé à la veille. Séoul a recensé -5°C, Daejeon et Daegu -4°C, et Gangneung -1°C entre autres. Au sud, le mercure affichait déjà des valeurs nulles ou négatives, avec notamment 0°C à Busan ou 5°C sur l’île méridionale de Jeju.En revanche, un air chaud a soufflé dans l’après-midi, offrant des températures plus douces, mais impactant négativement également la qualité de l’air. La capitale a enregistré la minimale avec 4°C. Toutefois, un nuage de poussières fines s'est installé dans le ciel séoulien. Le centre du pays et Gangneung, située dans le nord-est ont, de leur côté, tourné autour de 7-8°C. Le sud a profité de valeurs plus agréables d’environ 10°C, montant même jusqu’à 13°C à Jeju.Par ailleurs, selon Météo-Corée, la neige devrait faire son retour demain sur l’ensemble du territoire.