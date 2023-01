Samsung Electronics : le bénéfice d’exploitation recule de 69 % au 4e trimestre 2022

Photo : YONHAP News

Le géant sud-coréen de l’électronique a publié, ce matin, les chiffres provisoirement établis pour son compte de résultats consolidés 2022.Samsung Electronics a enregistré un chiffre d’affaires de 70 000 milliards de wons, soit 52,3 milliards d’euros, au cours des quatre derniers mois de l’année dernière pour reculer de 8,58 % en un an. Résultats : l’entreprise a réalisé un bénéfice d’exploitation de 43 000 milliards de wons, l’équivalent de 3,2 milliards d’euros, au 4e trimestre de 2022. Il s’agit d’une baisse de 69 % en glissement annuel.La plus grande société en termes de capitalisation boursière à Séoul, voit son bénéfice d’exploitation trimestriel tomber en dessous de la barre des 5 000 milliards de wons, ou 3,7 milliards d’euros, pour la première fois depuis le 3e trimestre 2014.Une telle performance en déclin s’explique notamment par les facteurs suivants. Le géant de l’électronique ne bénéficie plus des retombées positives liées à la crise du COVID-19 qui avait provoqué une forte hausse de la demande dans les semi-conducteurs, la téléphonie mobile et les produits d’électroménager. Par ailleurs, les foyers ont tendance à resserrer les cordons de la bourse.Par contre, Samsung Electronics a affiché des résultats plus honorables sur l’année entière. Le numéro un du secteur a réalisé un bénéfice de 43 370 milliards de wons, l’équivalent de 32,4 milliards d’euros, en baisse tout de même de 16 % en glissement annuel. Mais, il a enregistré un chiffre d’affaires de 301 770 milliards de wons, l’équivalent de 225 milliards d’euros, une augmentation de près de 8 % par rapport à 2021. C’est la première fois qu’il a dépassé la barre des 300 000 milliards de wons.Un parallèle constaté chez son concurrent. Selon les chiffres provisoires de son compte de résultats consolidés publiés cet après-midi, LG Electronics a réalisé un bénéfice d’exploitation de 65,5 milliards de wons, soit l’équivalent de 49 millions d’euro, au quatrième trimestre de l’an dernier. Il s’agit d’une chute de 91,2 % en glissement annuel. Quant à son chiffre d’affaires, il s’est établi à quasiment 21 900 milliards de wons, soit 16,3 milliards d’euros.Le numéro deux du secteur a recueilli des résultats moins dramatiques sur l’année entière. Il a recensé un bénéfice d'environ 3 550 milliards de wons, soit 2,65 milliards d’euros, par rapport à 2021. Mais, il a enregistré un chiffre d’affaires annuel de quelque 83 500 milliards de wons, soit 62,4 milliards d’euros, un progrès de 12,9 %.