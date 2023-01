CES 2023 : 550 entreprises sud-coréennes participent au grand rendez-vous

Photo : YONHAP News

A Las Vegas, le coup d’envoi de l’édition 2023 du CES, le plus grand salon mondial de l’électronique et de l’informatique, a été donné jeudi. L’événement se déroulera jusqu’à ce dimanche.Cette année, quelque 3 100 entreprises venues de 174 pays sont présentes dans un espace de 186 000 m2, soit 1,5 fois plus étendu qu’en 2022, l’équivalent de 26 stades de football. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus à ce grand rendez-vous, un chiffre qui devrait battre le record historique.Le CES 2023 retrouve pour cette édition des géants habituels qui étaient absents l’an dernier en raison du COVID-19, tels que Google et General Motors (GM). La Corée du Sud dénombre 550 entreprises participantes. Ainsi, elle arrive en deuxième place derrière les Etats-Unis.Parmi les sociétés du pays du Matin clair, Samsung Electronics se fait remarquer par sa forte présence. En effet, le leader sud-coréen de l’électronique s’est offert un espace d’exposition de 3 368 m2, soit le plus grand au Las Vegas Convention Centre (LVCC), le lieu principal du salon. Son confrère LG Electronics occupe une salle de 2 044 m2 avec le slogan « Life’s Good » promettant de rendre plus heureuse la vie de ses clients.Quant au groupe SK, il met l’accent sur l’« action » nécessaire dans le but de réaliser la feuille de route pour la neutralité carbone. Hyundai Heavy Industries, quant à lui, avance une vision de l’avenir dite « Ocean Transformation » proposant un grand tournant dans l’exploitation des océans pour le développement durable.