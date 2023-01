Incursion de drones nord-coréens : le Pentagone évoque ses capacités de renseignement

Photo : YONHAP News

Washington a réaffirmé travailler en étroite coordination avec le gouvernement de Séoul sur le récent vol de plusieurs drones nord-coréens au-dessus du territoire sud-coréen.Interrogé sur la coopération en la matière avec la Corée du Sud lors d’un point de presse hier, le porte-parole du Pentagone a éludé la question, en disant de la poser au ministère sud-coréen de la Défense. Patrick Ryder a pourtant tenu à souligner que les Etats-Unis continuaient à promettre « très clairement » de travailler étroitement avec le pays du Matin clair, le Japon ainsi que les autres partenaires de la région non seulement pour contrer la menace nord-coréenne, mais également pour assurer la stabilité et la sécurité dans cette partie du monde.A la question de savoir si les USA ont réussi à repérer les engins nord-coréens, au moment de leur incursion, le 26 décembre, Ryder a répondu ne pas vouloir donner des informations concrètes là-dessus, avant d’ajouter que ce qui est certain, c’est que son pays se dote de capacités de renseignement sur l’ensemble de la région.Sur le fait que Kim Jong-un a récemment appelé à une « augmentation exponentielle » du nombre d’ogives nucléaires de son pays, la voix du département américain de la Défense a expliqué que Washington restait préoccupé par une telle décision et ouvert à la fois au dialogue avec lui.