Réunion des chefs de la diplomatie et de la défense américaines et japonaises le 11 janvier

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain et le chef du Pentagone et leurs homologues japonais se retrouveront à Washington le 11 janvier. Une annonce faite par le porte-parole de la diplomatie américaine.Lors d’un briefing hier, Ned Price a précisé que les relations des deux alliés constituent une pierre angulaire d’un « Indopacifique libre et ouvert », et que lors de la prochaine réunion, les quatre hommes échangeraient sur la vision commune et l’opportunité dans cette région au-delà des liens bilatéraux de leurs pays. Selon lui, les défis chinois et les menaces nord-coréennes s’inviteront eux aussi dans leurs discussions.A noter que l’entrevue dite « 2+2 » se tiendra deux jours avant le sommet entre Joe Biden et Fumio Kishida, à la Maison blanche. Les deux dirigeants aborderont eux aussi le dossier nord-coréen et les moyens de renforcer la coopération militaire trilatérale avec Séoul face aux provocations de Pyongyang.