Anniversaire de Kim Jong-un : Pyongyang pourrait lancer une nouvelle provocation

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un fêtera ce dimanche son 39e anniversaire. Et le royaume ermite pourrait saisir l’occasion pour procéder à une nouvelle provocation.Une telle hypothèse a été confortée d’autant plus que le Nord n’a cessé de faire les gros bras tout en haussant le ton contre le Sud. En 2022, Pyongyang a effectué au total environ 70 tirs d’essais de missiles de divers types. Et le pays communiste a défini comme « ennemi » Séoul en brandissant une politique hostile vis-à-vis de son voisin au cours de la 6e assemblée plénière du 8e Comité central du Parti des travailleurs, organisée du 26 au 31 décembre.Toutefois, aucun des médias d’Etat nord-coréens n’a évoqué l’anniversaire de Kim Ⅲ. Une précision. C’était toujours le cas les années précédentes selon un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification.La naissance de l’homme fort de Pyongyang n’est même pas inscrite sur le calendrier du pays communiste alors que celles de son grand-père Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord, et de son père Kim Jong-il, sont proclamées comme jours fériés et célébrées comme les « plus grandes fêtes du peuple ». L’actuel dirigeant a de grandes chances de leur emboîter le pas afin de renforcer l’idolâtrie de la nation à son égard et de se hisser au même niveau de grand leader.Dans ce contexte, les autorités sud-coréennes et américaines suivent de près tout mouvement de l’armée nord-coréenne pour se préparer à toute éventualité, y compris une nouvelle provocation balistique.Certains misent sur l’organisation d’une parade militaire de grande envergure suite au dévoilement des photos satellites prises le 2 janvier par l’entreprise américaine Planet Labs. Selon ces clichés, environ 13 500 soldats semblent avoir été mobilisés sur un terrain d’entraînement situé au nord de l’aéroport Mirim à Pyongyang.Cependant, le Service national du renseignement sud-coréen (NIS) a avancé un autre pronostic hier au cours d’une réunion de la commission parlementaire dédiée à ce dossier. Selon lui, la Corée du Nord a de fortes chances de tenir le défilé militaire le 8 février prochain afin de célébrer le 75e anniversaire de la fondation de son Armée populaire.