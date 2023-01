Sondage : la cote de popularité du président Yoon atteint 37 %

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République continue de progresser en ce début d’année.D’après un sondage de l’institut Gallup-Corée, mené du 3 au 5 janvier auprès de 1 200 adultes à travers le pays, 37 % des personnes interrogées se sont montrées favorables à la politique de Yoon Suk-yeol. C’est une augmentation d’un point par rapport à la précédente enquête dont les résultats ont été publiés le 16 décembre 2022.Les raisons pour lesquelles les sondés se sont montrés favorables envers le chef de l’Etat sont dans l’ordre : les contre-mesures envers les syndicats, 14 %, la politique de défense et de sécurité, 10 %, et enfin le principe d’équité et d’impartialité, 8 %.Le niveau de confiance de cette étude est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.