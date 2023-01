Drame d’Itaewon : 2e audition de témoins dans le cadre de l’enquête parlementaire

Photo : YONHAP News

L’enquête parlementaire sur le drame d’Itaewon se poursuit. Aujourd’hui, la commission ad hoc qui la mène a organisé une deuxième audition des principaux témoins. Parmi eux, le ministre controversé de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min et la maire de l’arrondissement de Yongsan, auquel appartient le quartier d’Itaewon.Comme ils le font depuis le début de la tragédie, les députés du Minjoo, la première force de l’opposition, ont réclamé aujourd’hui encore le départ de Lee, qui est à la manœuvre pour lutter contre les catastrophes. Du coup, ils lui ont reproché de rester toujours à son poste même après un tel accident d’envergure.Leur consœur, Jang Hye-young du Parti de la justice, une petite formation du même camp, a quant à elle suspecté le ministre de parjure à propos de la liste des victimes de la bousculade mortelle du 29 octobre. Pour elle, Lee aurait délibérément menti devant le Parlement, en déclarant que l’autorité municipale de Séoul ne l’avait pas remise à son ministère invoquant la protection des données personnelles. Cela dit, la mairie de la capitale avait dit le contraire.Sans surprise, les législateurs du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, ont pris parti pour le ministre et fustigé l’opposition, qui selon eux, interroge les témoins pour finir par le destituer.Pour sa part, l’intéressé s’est engagé à faire tout son possible pour le moment, avant de réfléchir à sa démission plus tard. Lee a également admis que son comportement et sa réponse au drame avaient été insuffisants.Autre témoin du jour, la maire de l’arrondissement de Yongsan Park Hee-young, a dû s’expliquer sur la raison pour laquelle elle avait changé de smartphone aussitôt après l’incident. Un changement justifié par la panne de l’appareil, et non pour détruire des preuves.