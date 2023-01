Incursion de drones nord-coréens : l’armée dément tout soupçon de dissimulation

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne aurait-elle tenté de dissimuler le fait qu’un des drones nord-coréens a violé la zone d’exclusion aérienne (ZEA) le 26 décembre dernier ? Un tel soupçon a été avancé car elle a confirmé tardivement l’information. Un responsable du ministère de la Défense a tenté aujourd’hui de le contredire auprès des journalistes.Selon cet officiel, dès le lendemain de l’incursion des engins nord-coréens, une vingtaine de spécialistes de l’état-major interarmées (JCS) ont lancé l’analyse des données captées notamment par les radars pour pister leur parcours. Suite à cette procédure, l’armée a été informée d’une nouvelle possibilité : un objet volant non identifié semble avoir survolé le nord de la zone d’exclusion aérienne (ZEA) classée « P-73 ». Celle-ci est fixée dans un rayon de 3,7 km du siège présidentiel de Yongsan.Cette information a été remontée, le 1er janvier, jusqu’au chef du JCS, Kim Seung-kyum. Ce dernier a ordonné une enquête supplémentaire. Suite aux résultats de celle-ci, l’état-major a tiré sa conclusion définitive deux jours plus tard. Et il en a rendu compte au ministre de la Défense et au président de la République le 4 janvier.En résumé, le responsable en question du ministère de la Défense a souligné que l’armée n’était pas au courant jusqu’au 1er janvier de la violation de la ZEA par un drone nord-coréen. Autrement dit, elle n’était pas en mesure de dissimuler ni de dénaturer l’information.