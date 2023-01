Affaire du Seongnam FC : Lee Jae-myung va se présenter devant le Parquet mardi

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, le patron du Minjoo, la première force de l’opposition, comparaîtra devant le Parquet le 10 janvier prochain dans le cadre de l’affaire dite du « Seongnam FC ». C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui le porte-parole en chef du parti de centre-gauche.Selon An Ho-young, Lee se présentera la tête haute pour se soumettre à l’examen en toute dignité comme il l’avait annoncé le mois dernier.Pour rappel, l’affaire remonte à entre 2016 et 2018. A l’époque maire de Seongnam, Lee Jae-myung était le propriétaire d’office du club de football du même nom. Selon la police, il aurait obtenu la promesse de donation d’environ 16 milliards de wons, soit l’équivalent de 12 millions d’euros, au bénéfice du Seongnam FC de la part de six entreprises telles que Naver et Doosan E&C, cela en échange d’une faveur.Par exemple, Doosan E&C, spécialisé dans le BTP, possédait un vaste terrain à Bundang appartenant administrativement à la ville. Et le candidat malheureux à la dernière présidentielle est suspecté de l’avoir autorisée à y construire des immeubles commerciaux, alors qu’un hôpital devait y être bâti.Ainsi, le patron du Minjoo est soupçonné d’une corruption indirecte dite « pot-de-vin offert au profit d’un tiers ».Le ministère public l’avait convoqué, le 28 décembre dernier, pour l’interroger sous le statut de prévenu. Mais l’intéressé a vivement protesté contre une telle notification unilatérale. Depuis, il concertait avec le Parquet afin de fixer la date.