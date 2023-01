Météo : avis de poussières fines et de neige

Photo : YONHAP News

Cette fin de première semaine de 2023 s’annonce mouvementée. Les conditions météorologiques vont considérablement changer entre ce soir et dimanche.Ce vendredi, les poussières fines ont occupé l’esprit des spécialistes et des habitants du pays du Matin clair. Leur concentration, deux à trois fois plus élevée que d’habitude, a augmenté en raison du léger réchauffement enregistré aujourd’hui sur tout le territoire. Elle a été « très mauvaise » dans l’ouest et « mauvaise » dans le reste du pays.Le ciel a donc été opaque en raison des particules et nuageux sur la quasi-totalité du territoire durant la journée.Ce soir, le temps va être chamboulé. La neige devrait signer son retour n’épargnant aucune région. Demain matin, bis repetita. Ensuite, les chutes de flocons s’arrêteront mais le ciel restera toujours couvert. Une amélioration est attendue dimanche notamment dans le sud avec du soleil. La région métropolitaine devrait de se contenter de nuages gris.