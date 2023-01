Sondage : la cote de popularité de Yoon Suk-yeol s’élève à 40,9 %

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République reste supérieure à 40 % pour la quatrième semaine de suite. C’est ce que nous apprend le sondage du cabinet Realmeter réalisé à la demande du journal Media Tribune entre le 2 et le 6 janvier.Selon le résultat, 40,9 % ont exprimé un avis favorable sur l’action de Yoon Suk-yeol, soit une hausse de 0,9 point par rapport à la semaine précédente. 55,9 % avaient une évaluation contraire. A noter que, la popularité du chef de l’Etat a dépassé à nouveau la barre des 40 % lors de la troisième semaine de décembreRealmeter a expliqué que cette enquête était signifiante d’autant qu’elle montrait l’opinion publique du début de sa deuxième année de mandat. Il a analysé que cette augmentation était attribuable aux attentes pour la réforme du travail, de l'éducation et des retraites, engagée par Yoon ainsi que son projet de l’introduction du système de circonscription plurinominale pour les élections législatives.En ce qui concerne les partis politiques, le Minjoo, la première force de l’opposition, est arrivé en tête avec 43,9 %. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, a enregistré, pour sa part, 40,4 %. Le Parti de la justice, un petit parti de gauche, a récolté 2,7 %.Cette étude a été menée par téléphone fixe ou portable auprès des 2 505 adultes, hommes et femmes compris, avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,4 points.Pour rappel, dans le sondage de l’institut Gallup-Corée publié vendredi dernier, 37 % ont jugé positif le bilan du numéro un sud-coréen.