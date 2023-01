Un séisme de magnitude 3,7 frappe au large de l’île de Ganghwa

Photo : YONHAP News

Un séisme de magnitude 3,7 s’est produit cette nuit à 1h28 à 25 km à l’ouest de l’île de Gangwha dans la ville d’Incheon. C’est ce qui a été annoncé par Météo-Corée.Initialement évaluée à 4,0, la magnitude du tremblement de terre a finalement été revue à la baisse, de 0,3 point, après des analyses supplémentaires. Cette première valeur a été émise suite à une détection automatique basée sur l’onde primaire qui se déplace relativement plus vite que les autres ondes sismiques. A noter que l’épicentre se situe à une profondeur de 19 km.L’intensité sismique, quant à elle, a atteint 4 à Incheon, 3 à Séoul et dans la province de Gyeonggi et 2 dans la province de Gangwon, à Sejong, ainsi que dans les provinces de Chungcheong du Nord et du Sud.Il s’agit du premier tremblement de terre d’une magnitude de plus de 3 enregistré dans la péninsule coréenne et ses alentours cette année. Pour rappel, une secousse de cette puissance a eu lieu au pays du Matin clair il y a environ 40 jours, et une autre de magnitude 4,1 s’est produite le 29 octobre 2022 à Goesan, dans la province de Chungcheong du Nord.Plusieurs publications témoignent de l'événement de cette nuit sur les réseaux sociaux. Les pompiers ont reçu eux aussi environ 110 appels à Incheon, dans la province de Gyeonggi et à Séoul.De nombreux habitants ont ressenti des vibrations, à l'instar d'une femme vivant à Paju, ville située au nord-ouest de la capitale, interrogée par la KBS. Elle a fait savoir que son fils endormi était sorti de sa chambre en courant.A Incheon, le tremblement est donc monté jusqu’au niveau 4, signifiant que certaines personnes peuvent être réveillées et que les assiettes et les fenêtres peuvent être secouées.Dans certaines parties de la province de Gyeonggi, la puissance du séisme a atteint le niveau 3. Des saccades peuvent être ressenties à l’intérieur des maisons et les voitures stationnées peuvent être ébranlées. Pour le moment le bilan de cette catastrophe est positif : aucun dégât humain ou matériel, ni de coupure d'électricité n’a été signalé.