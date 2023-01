Un satellite américain risque de chuter sur la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Le satellite américain Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) risque de tomber aujourd’hui près de la péninsule coréenne. Le ministère sud-coréen de la Science et des TIC a émis une alerte ce matin et a convoqué le centre de réponse aux risques spatiaux en cas d'imprévu.Lancé le 5 octobre 1984 depuis la navette spatiale Challenger, l’engin de la NASA de 2 450 kg est en train de tomber en direction de la Terre. Il avait comme mission entre autres d’analyser les radiations thermiques de notre planète jusqu’en 2005, avant d’arriver à la fin de sa durée de vie.Selon l'Institut coréen de l'astronomie et des sciences spatiales, l’ERBS est susceptible de se crasher entre 12h20 et 13h20, et la péninsule coréenne fait partie de l’éventuelle zone de chute.Le ministère a déclaré que le satellite devrait brûler en pénétrant dans l’atmosphère, mais certains fragments risquaient de tomber sur une vaste superficie. Il a informé la population vers 11h30 du matin via des SMS d’urgence.Le gouvernement a incité les citoyens à rester attentif lors des activités en plein air et à garder un œil sur les médias. En cas de découverte d’un potentiel débris, il est conseillé de ne pas le toucher et d’appeler le numéro d’urgence 119.Les précisions seront rendues publiques après l’analyse des données transmises par les Etats-Unis. Autour de l’heure de chute prévue, quelques habitants ont signalé avoir observé des objets tombant du ciel, mais il reste à vérifier s’il s’agit de traînées de condensation ou de réels morceaux du satellite.Pendant ce temps-là, le décollage et l’atterrissage des avions de l’aéroport de Gimpo ont été suspendus temporairement.