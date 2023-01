COVID-19 : le retrait du port du masque en intérieur dépendra de la situation en Chine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud décidera au plus tôt avant le Nouvel an lunaire, qui tombe le 22 janvier, si elle lèvera ou non le port du masque obligatoire en intérieur. Cependant, le regain de l’épidémie en Chine devrait être l’un des paramètres importants dans sa prise de décision.Ces dernières 24 heures, un total de 19 106 nouvelles contaminations ont été recensées, marquant une baisse pour la troisième semaine d’affilée pour un dimanche et le niveau le plus faible depuis 63 jours. Il s’agit d’une chute de près de 27 000 cas par rapport aux 46 766 de la veille et d’une diminution de 3 000 par rapport aux 22 724 d’il y a une semaine. Le nombre de cas positifs hebdomadaires est aussi passé d’environ 470 000 la troisième semaine de décembre aux alentours de 414 000 la semaine dernière.Le taux d’occupation des lits disponibles en soins intensifs a dépassé la barre des 50%, et celui de létalité est toujours de 0,11 %.Si cette tendance baissière se poursuit, les autorités sanitaires prendront une décision définitive sur la fin du port du masque en intérieur après une discussion lors du conseil de consultation de la KDCA, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies.Pourtant, il reste à tenir compte des cas importés, notamment ceux en provenance de Chine. Depuis le renforcement du contrôle sanitaire à l’entrée des voyageurs venant de l’empire du Milieu, leur nombre reste à trois chiffres et deux arrivants sur dix du continent chinois pour un court séjour étaient porteurs du virus.