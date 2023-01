COVID-19 : discussion sur la suppression du port du masque la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas est tombé en dessous de 20 000. Ces dernières 24 heures, un total de 19 106 contaminations supplémentaires ont été recensées, marquant une baisse pour la troisième semaine d’affilée pour un dimanche et le niveau le plus faible depuis 63 jours.Pourtant, parmi ces nouvelles infections, 109 ont été importées de l’étranger, restant à trois chiffres pour le sixième jour consécutif. Hier, environ 900 personnes sont arrivées du continent chinois à l’aéroport d’Incheon. 180 d’entre elles ont reçu un test pour un court séjour et sept voyageurs ont été testés positifs au coronavirus. Leur taux de positivité s’élevait donc à 3,9 %, soit une baisse de dix points de pourcentage en un jour. Celui concernant tous les étrangers en provenance de l’empire du Milieu a cependant atteint 20 %.Selon les autorités sanitaires, il est peu probable qu’un variant totalement nouveau apparaisse. Ainsi, elles estiment que le nombre de nouvelles contaminations devrait baisser au pays du Matin clair. Elles ont prévu que la situation chez leur voisin n’aurait pas de grand impact sur les critères permettant de choisir le moment de la levée du port du masque obligatoire en intérieur.Le conseil consultatif de la KDCA, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies, tiendra une réunion la semaine prochaine pour trancher ce dossier.