Météo : ciel pollué au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

Le temps s’adoucit au pays du Matin clair mais pas sans conséquences. Le smog provenant de Chine, couplé au réchauffement et à la stagnation de l’air, a provoqué une forte concentration de particules fines sur tout le territoire, à l’exception de la province de Jeolla du Sud et de l’île méridionale de Jeju. Le niveau « mauvais » a été décrété.De plus, des avis de « poussières fines » et de « poussières ultrafines » ont été émis à Séoul, dans la province de Gyeonggi, entourant la capitale, et celle de Gangwon, dans le nord-est. La visibilité en est même impactée dans ces zones où il est difficile de distinguer la forme des bâtiments. Dans ces régions, ainsi que dans la ville d’Incheon et dans les deux provinces de Chungcheong, le taux de poussières ultrafines est passé à 36 microgrammes par m3. En revanche, dans le sud, la situation s’est améliorée au fil de la journée. Les alertes « prudence » dans les 17 grandes villes ou provinces ont toutes été levées.Météo-Corée estime que la qualité de l’air restera dégradée jusqu’en milieu de semaine en raison de la congestion et de la pollution. Elle devrait être à un niveau « mauvais » à Séoul et à Gyeonggi jusqu’à jeudi.Il est ainsi conseillé aux personnes âgées ou aux individus souffrant de troubles respiratoires de s’abstenir de sortir ou alors de porter un masque de modèle KF-80 au minimum pour se protéger. Le nettoyage à l'eau est également recommandé pour garder propre la qualité de l’air dans les immeubles.Du côté du ciel, il s’est découvert au fil de la journée. Nuageux dans la matinée, le soleil a ensuite reprise sa place. Concernant le mercure, le froid ne se fait pas ressentir. Dans l’après-midi, les températures ont même été agréables à tel point qu’on s’est cru au printemps avec notamment 7°C à Séoul, 8°C à Daejeon, 10°C à Daegu, 12°C à Gangneung, 14°C à Busan et jusqu’à 17°C à Jeju.