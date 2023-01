Le satellite américain ERBS a survolé la péninsule coréenne

Photo : KBS News

Le satellite américain Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) qui risquait de tomber sur la péninsule coréenne est finalement passé au-dessus. Le ministère sud-coréen de la Science et des TIC a déclaré n’avoir reçu pour le moment aucune signalisation de dégât spécial.L’heure et la zone de la chute seront publiées par l’armée de l’air américaine. Le ministère sud-coréen a expliqué que les Etats-Unis concluaient qu’un engin est tombé lorsque sa chute a été observée, ou que son emplacement n’est plus identifié pendant une heure et demie à deux heures.Le ministère a émis ce matin à 7h une alerte et a convoqué le centre de réponse aux risques spatiaux en cas d'imprévu. Entre 12h20 et 13h20, l’heure du crash prévue, une réunion d’urgence a eu lieu sous la présidence du ministre Lee Jong-ho.Lancé le 5 octobre 1984 depuis la navette spatiale Challenger, l’engin de la NASA de 2 450 kg avait comme mission entre autres d’analyser les radiations thermiques de la Terre jusqu’à 2005, avant d’arriver à la fin de sa durée de vie.Le gouvernement a demandé aux citoyens de ne pas toucher les potentiels débris en cas de découverte, et d’appeler le numéro d’urgence 119.