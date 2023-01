Photo : YONHAP News

La deuxième semaine de janvier commence sur les chapeaux de roues à Yeouido. La Bourse de Séoul et le marché des changes enregistrent de très bons résultats. La première voit ses deux indices faire un bond. Le Kospi, celui de référence, grimpe de 2,63 % et clôture ce lundi à 2 350,19 points. Le second, celui des valeurs technologiques, augmente de 1,78 % et repasse au-dessus des 700 points, à exactement 701,21 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et surtout face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 328,24 wons (-6,49 wons) et le dollar américain 1 243,50 wons (-25,50 wons).