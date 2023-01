Le sous-secrétaire d'Etat américain visite la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le sous-secrétaire d'Etat américain en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement s’est envolé pour le pays du Matin clair aujourd’hui. Jose Fernandez profitera de son séjour prévu jusqu’au 11 janvier pour s’entretenir avec des responsables gouvernementaux et des industriels sud-coréens et américains. Ensuite, il compte visiter le Japon.La réunion avec son homologue sud-coréen Lee Do-hoon se déroulera demain matin. Les deux hommes se retrouveront pour la première fois depuis un mois après leur dernière rencontre lors de la 7e édition du Senior Economic Dialogue qui s’est tenue à Washington le 12 décembre.Les deux parties ont adopté à cette occasion un communiqué conjoint sur le renforcement de la résilience écologique des chaînes d’approvisionnement, la coopération pour le développement des nouvelles technologies clés, ainsi que l’approfondissement de la discussion sur l’examen des investissements et les restrictions des exportations, entre autres.Les nouveaux pourparlers seront consacrés pour évaluer les accomplissements jusqu’à présent et discuter des enjeux économiques bilatéraux, notamment concernant les chaînes d’approvisionnement.La loi sur la réduction de l’inflation (IRA) de Joe Biden censé désavantager les constructeurs automobiles sud-coréens sera également au menu des négociations.Fernandez est la première personnalité américaine de haut rang à visiter la Corée du Sud cette année, marquée par le 70e anniversaire de l’établissement de l’alliance Séoul-Washington.