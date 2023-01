Les chefs de la diplomatie de Séoul et de Pékin s’entretiennent au téléphone

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin a eu sa première conversation téléphonique avec son nouvel homologue chinois Qin Gang hier soir. Ce dernier est entré en fonction le 30 décembre dernier.Les deux hommes ont à cette occasion confirmé leur volonté de tisser un lien plus sain et mature basée sur le respect mutuel et l’intérêt commun à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques célébré l’an dernier. Ils se sont également engagés à mettre en pratique leur entente trouvée lors de la rencontre entre Yoon Suk-yeol et Xi Jinping en novembre dernier en marge du sommet du G20.Les chefs de la diplomatie se sont mis d’accord pour communiquer plus régulièrement et de divers niveaux, à travers notamment la réunion bilatérale entre les ministres des Affaires étrangères et ceux de la Défense.La Corée du Sud et la Chine s’efforceront également d’obtenir un progrès dans les chaînes d’approvisionnement, les négociations de suivi sur l’accord de libre-échange ainsi que les particules fines.Park a souligné qu’amener Pyongyang à reprendre la voie du dialogue sur la dénucléarisation était dans l’intérêt des deux nations, et a demandé à Pékin de jouer un rôle constructif pour la paix et la stabilité de la péninsule coréenne.Les deux voisins sont également convenus de travailler coude à coude pour stabiliser la pandémie de COVID-19 et rétablir l’économie.Qin a d’ailleurs exprimé sa préoccupation sur les mesures restrictives de la Corée du Sud sur l’entrée des voyageurs en provenance de l’empire du Milieu sur fond de recrudescence de l’épidémie, souhaitant que celle-ci adopte une attitude plus objective et scientifique.