L’armée de Séoul déploie d’urgence des brouilleurs de drones dans plusieurs troupes

Photo : YONHAP News

Les révélations se succèdent sur les lacunes commises par l’armée sud-coréenne dans la détection des cinq drones nord-coréens qui ont franchi, le 26 décembre, la frontière intercoréenne.Ce qui est encore plus regrettable, c’est qu’elle restait impuissante sans avoir pu abattre aucun de ces engins. A ce stade, l’armée de Séoul ne dispose pas encore de son propre système de brouilleurs de drones.Afin de se préparer à de nouvelles incursions possibles de ce type, elle aurait pris des mesures d’urgence. A en croire l’information diffusée hier par la KBS, les autorités militaires ont déployé une dizaine de drones dans des troupes en région de Séoul et en première ligne. Elles ont emprunté ces équipements aux entreprises publiques qui exploitent d’importantes installations du pays comme les centrales nucléaires ou à des firmes privées. Ces compagnies les utilisent pour des opérations de lutte anti-terroriste.L’armée explique que ce déploiement répond à un double objectif : compléter la capacité à abattre les petits appareils télécommandés qui empiètent sur le territoire sud-coréen et en savoir plus sur les performances nécessaires pour son propre système de brouilleurs, actuellement en développement. Il devait être opérationnel d'ici janvier 2026, à l’origine. Mais cette échéance sera avancée.