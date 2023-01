Le gouvernement entend accélérer la réforme des retraites

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Santé et du Bien-être social entend lancer, plus rapidement que prévu, le débat sur la réforme des retraites, et renforcer aussi la protection sociale et les soins médicaux pour les personnes vulnérables. Tels sont les enjeux majeurs des quatre projets prioritaires de l’année qu’il a présentés hier au président de la République.Dans le détail, le ministère a décidé d’accorder une aide ciblée aux classes socialement défavorisées. Pour ce faire, l’étendue de recueil de l’information des ménages en difficulté financière sera élargie et les seuils d’éligibilité à une telle assistance seront eux aussi rehaussés.De même, la somme des prestations pour les personnes en situation de handicap sera majorée. Et un projet pilote pour prendre en charge les individus atteints de handicap mental ou de troubles du développement sera lancé en avril. Les jeunes qui doivent s’occuper de leur famille et ceux qui vivent reclus ne sont pas oubliés eux non plus. Le gouvernement envisage de leur octroyer de différents soutiens personnalisés.En ce qui concerne les soins médicaux pour les ménages fragiles, une série de mesures à cet effet seront dévoilées dans le courant du mois. Et la réforme des retraites et de l’assurance-maladie sera elle aussi accélérée, avec pour but d’assurer la sécurité sociale durable et équitable.L’exécutif pense en même temps à l’avenir de la nation en luttant contre la faible natalité et le déclin démographique conséquent, et en faisant face au vieillissement de la société. Pour cela, il entend aider les jeunes parents à mieux gérer leur travail et l’éducation de leurs enfants, et créer davantage d’emplois pour les séniors.L’administration de Yoon Suk-yeol compte en même temps développer les bio-industries pour se préparer à de nouvelles maladies pandémiques possibles.