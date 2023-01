Congé parental : prolongement à un an et demi

Photo : YONHAP News

Le congé parental des couples dont les deux travaillent sera prolongé à un an et demi contre douze mois actuellement. Le ministère de l’Emploi et du Travail prévoit ce changement dans son plan 2023 publié hier.Objectif : propager la culture de la prise en charge commune des enfants pour lutter contre l’interruption des carrières des femmes. L’âge maximal des enfants dont les parents peuvent profiter de la réduction du temps de travail sera également augmenté de 8 à 12 ans.Pour faire face au vieillissement de la population, des mesures de promotion des activités économiques des personnes âgées seront élaborées. Le ministère compte ouvrir un débat social pour légiférer sur la prolongation de l’âge de départ à la retraite ou l’embauche des retraités.Afin de résoudre la pénurie de main d’œuvre, le visa E-9, destiné aux ouvriers étrangers non professionnels, sera délivré à 110 000 individus cette année, un niveau record. De plus, le gouvernement compte réviser la loi pour que les travailleurs de longue date puissent séjourner en Corée du Sud pendant plus de dix ans, sans devoir sortir et rentrer à nouveau dans le pays.Le système d’aide sur mesure pour le recrutement des entreprises et la recherche d’emploi des citoyens sera également mis en place.En ce qui concerne la prévention des accidents du travail, le dispositif de soutien sera renforcé pour les petites entreprises à moins de 50 salariés. Qui plus est, celui d’évaluation des risques mené conjointement par l’employeur et le syndicat deviendra progressivement obligatoire.