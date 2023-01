Polémique sur le retrait d’une exposition de dessins satiriques de Yoon Suk-yeol et son épouse

Photo : YONHAP News

Nouvelle polémique autour du lien entre la liberté d’expression et le droit à la caricature du président Yoon Suk-yeol et son épouse Kim Keon-hee. Il s'agit cette fois de quelque 80 dessins satiriques qui devaient être présentés à une exposition préparée par 12 députés du Minjoo, la première formation de l’opposition, et indépendants, conjointement avec deux associations.Cette manifestation devait commencer à l’origine hier dans une salle du siège de l’Assemblée nationale. Mais seulement quelques heures avant son lancement, les ouvrages à exposer ont été retirés par le secrétariat du Parlement. Avant cette opération, celui-ci avait d’ores et déjà demandé par écrit aux élus qui organisaient l’événement d’évacuer les dessins de leur propre gré. Il a alors invoqué la règle interne concernée, selon laquelle l’utilisation de la salle peut être limitée, en cas d’usurpation des droits d’un particulier ou d’une entité. Mais en vain.Le secrétaire général Lee Kwang-jae, ex-député issu pourtant du Minjoo, a alors regretté ne pas avoir pu suffisamment communiquer avec ceux qui ont préparé l’exposition.La réaction de la classe politique ne s’est pas fait attendre. La première force de l’opposition a dénoncé la répression de la liberté d’expression. De son côté, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, a parlé d’un acte blasphématoire envers le chef de l’Etat et d’un acte contraire à l’esprit de la Constitution.