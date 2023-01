Coupe du monde féminine de football : cinq sud-Coréennes au sifflet

Photo : YONHAP News

Cinq arbitres sud-coréennes participeront à la Coupe du monde féminin de football 2023 qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Fédération internationale de football association (FIFA) a publié hier la liste des arbitres.Parmi les sud-Coréennes, Oh Hyeon-jeong et Kim Yu-jeong ont été retenues comme arbitres principales, tandis que Kim Kyoung-min, Lee Seul-gi et Park Mi-suk font partie des arbitres assistantes.C’est la première fois qu’autant d’officielles du pays du Matin clair sont convoquées pour un mondial féminin. Le précédent record était de deux.Ce sont les Etats-Unis qui comptent le plus d’arbitres avec six. La Corée du Sud arrive au deuxième rang avec le Canada.Les guerrières de Taegeuk, dirigées par Colin Bell, figurent dans le groupe H avec l’Allemagne, le Maroc et la Colombie. Sa meilleure performance dans la compétition remonte à 2015 au Canada. Elles s’étaient alors qualifiées pour les huitièmes de finale.Le Mondial 2023 se déroulera à partir de 20 juillet pendant un mois.