La balance courante redevenue déficitaire en novembre 2022

La balance courante est retombée dans le rouge en novembre dernier, une première depuis trois mois. En cause, la chute des exportations, en particulier celles des puces électroniques.Selon les chiffres provisoires publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), il y a deux mois, le pays du Matin clair a dégagé un déficit courant de 620 millions de dollars.Pour être plus précis, les ventes des produits « made in Korea » hors des frontières ont reculé de 12,3 % sur un an pour se situer à 52,3 milliards de dollars. La baisse est plus particulièrement importante pour les semi-conducteurs, les produits de l’industrie chimique et ceux sidérurgiques : -28,6, -16 et -11,3 % respectivement.En revanche, les importations ont progressé de 0,6 %, également par rapport à un an plus tôt, pour s’élever à 53,8 milliards de dollars. Le montant des achats de gaz a flambé le plus : +44,8 %.Le solde des services a lui aussi été négatif, avec un déficit de 340 millions de dollars.Conséquence logique : le surplus courant cumulé entre janvier et novembre 2022 est retombé à 24,3 milliards de dollars, ce qui ne représente même pas un tiers de celui affiché pendant la même période de l’année précédente.