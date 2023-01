Séoul est le plus important acheteur de bœuf américain

Photo : YONHAP News

Le bœuf américain a la cote en Corée du Sud, au point qu'elle devient vraisemblablement son premier débouché au monde pour une deuxième année consécutive. Cela est constaté dans les statistiques communiquées par le département de l’Agriculture des Etats-Unis et la Fédération de leurs exportations de viande (USMEF).D’après ces données, entre janvier et novembre derniers, le montant des expéditions vers le pays du Matin clair a dépassé les 2,4 milliards de dollars, soit une hausse de 15 % par rapport à la même période de l’année précédente. Des chiffres comparables aux 2,2 milliards pour la Chine et Hong Kong, et 1,6 milliard pour le Japon.Même chose en termes de quantité : pendant la période identique, Séoul a acheté à Washington plus de 258 000 tonnes de viande bovine : +2 % en un an, et ce contre quelque 233 000 tonnes pour Tokyo et plus de 227 000 tonnes pour Pékin et l’ancienne colonie britannique.Si l’augmentation du montant est plus élevée que celle de la quantité, c’est parce que le prix de la viande s’est envolé.