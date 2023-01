Lee Do-hoon reçoit Jose Fernandez, en voyage à Séoul

Photo : YONHAP News

Arrivé hier à Séoul, le secrétaire d’Etat adjoint américain à la Croissance économique, à l’Energie et à l’Environnement Jose Fernandez a été reçu aujourd’hui par son homologue sud-coréen Lee Do-hoon, qui est le second vice-ministre des Affaires étrangères.Les deux hommes ont alors échangé sur plusieurs questions qui préoccupent leurs pays. Elles concernent notamment la chaîne d’approvisionnement, la coopération technologique ou encore l’impact négatif de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) sur les constructeurs sud-coréens de voitures électriques.Ils semblent avoir d’abord fait le point sur les principaux résultats de la mise en œuvre du communiqué conjoint, adopté lors de la 7e réunion du Dialogue économique de haut niveau (SED), tenue en décembre à Washington, avant de discuter ensuite des modalités détaillées de sa future application.Pour rappel, en vertu du texte publié le mois dernier, Séoul et Washington s’étaient engagés à poursuivre des concertations « constructives » sur les conséquences de l’IRA sur les véhicules électriques « made in Korea ». Lors d’un point de presse hier, le porte-parole du département d’Etat américain Ned Price a d’ailleurs affirmé croire que cette question s’invitera dans les discussions entre Lee et Fernandez.