Affaire du Seongnam FC : Lee Jae-myung comparaît devant le Parquet

Photo : YONHAP News

Nouveau rendez-vous judiciaire pour Lee Jae-myung. Comme il s’y était engagé, le patron du Minjoo, la principale force de l’opposition, s’est présenté aujourd’hui dans la matinée devant le Parquet de Seongnam, du nom de la ville, dont il a été maire de 2010 à 2018. Il doit être auditionné, vraisemblablement jusqu’à tard dans la nuit, dans l’enquête sur l’allégation liée à la contribution financière au club municipal de football.Selon le ministère public qui mène l’investigation, entre 2016 et 2018, Lee aurait sollicité six entreprises basées dans cette ville en banlieue sud de Séoul pour faire des dons colossaux de 16 milliards de wons au « Seongnam FC », soit environ 12 millions d’euros. Il leur aurait accordé des faveurs en contrepartie, et cela lui aurait apporté des avantages politiques. L’institution accuse par conséquent l’ancien maire de corruption passive.Hors de question pour l’intéressé. Pour ce dernier, le club ne lui appartenait pas et il a formulé une telle demande en qualité de propriétaire d’office.En répondant aux questions des journalistes, peu avant d’entrer dans les locaux du parquet, le rival malheureux de Yoon Suk-yeol à la présidentielle de mars 2022 a dénoncé « un coup d’Etat des procureurs » et « une investigation visant à éliminer un ennemi politique ». Il a alors clamé son innocence et s’est dit combatif pour cette affaire qui finira par être traduite devant le tribunal.A noter que jamais un chef en exercice du premier parti de l’opposition n’a comparu devant le ministère public sous le statut de prévenu.