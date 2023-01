L’ex-députée Na Kyung-won veut démissionner de son poste d’une commission présidentielle

Photo : YONHAP News

Nouveau rebondissement dans la course à la présidence du Parti du pouvoir du peuple (PPP). L’ancienne députée Na Kyung-won de la formation présidentielle a annoncé aujourd’hui son intention de quitter son poste de vice-présidente de la Commission présidentielle chargée des politiques du vieillissement de la société et de la faible natalité.Na, largement favorite dans les sondages, à la tête du PPP, semble désormais se porter elle aussi candidate au poste, et ce en dépit de la possible objection du chef de l’Etat, qui souhaite voir un autre postulant élu au fauteuil.Avant d’annoncer sa démission, une guerre des nerfs entre elle et le Bureau présidentiel de Yongsan était engagée. La première avait présenté une série de mesures destinées à freiner la baisse de la natalité. Le second les a aussitôt qualifiées de contraires à la philosophie de l’administration Yoon. Un geste interprété comme une demande de ne pas rejoindre la course.L’élection du nouveau chef du PPP est prévue le 8 mars.