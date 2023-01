Météo : la situation des poussières fines s’améliore

Photo : YONHAP News

La qualité de l’air n’est pas encore optimale mais des améliorations ont été observées en l’espace de 24 heures. Ce mardi, plusieurs régions, dont celles de l’est et du sud-ouest, ont vu leur concentration de particules fines passer à un niveau « moyen ». Seul l’ouest, excepté Séoul, affiche toujours un niveau « mauvais » mais la situation tend à se bonifier.Par ailleurs, le froid s’est fait légèrement plus ressentir ce matin avec des valeurs de nouveau dans le négatif, comme à Séoul (-3°C), Daegu (-4°C) ou encore Daejeon (-5°C), entre autres. Néanmoins, le mercure a bondi d’au moins dix degrés dans l’après-midi. Il a affiché environ 7°C dans le nord, avec un pic à 12°C à Gangneung, 8-9°C en moyenne dans le centre et entre 10 et 12°C au sud. La maximale revient à l’île méridionale de Jeju avec 14°C.Au niveau du ciel, pas de grand changement. Le temps est encore une fois ensoleillé sur tout le territoire avec l’apparition parfois de quelques nuages blancs dans l’après-midi.