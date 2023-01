Lee Do-hoon et Jose Fernandez reconfirment que Séoul et Washington sont des partenaires importants

Photo : YONHAP News

Le second vice-ministre des Affaires étrangères Lee Do-hoon a reçu aujourd’hui le secrétaire d’Etat adjoint américain à la Croissance économique, à l’Energie et à l’Environnement Jose Fernandez, en voyage à Séoul.A l’issue de leur tête-à-tête, les deux diplomates ont donné une conférence de presse conjointe. L’occasion pour le sud-Coréen de souligner que son pays et les Etats-Unis sont des partenaires clés réciproquement indispensables. Selon lui, les concertations d’aujourd’hui ont permis aux deux nations de reconfirmer les orientations de leur coopération en matière de sécurité économique et de technologie, et elles sont lourdes de sens à la fois en ce qu’il s’agit de la première entrevue d’ordre économique de haut niveau de l’année.Pour sa part, l’Américain a fait savoir qu’il a échangé avec son homologue sur les initiatives des deux alliés visant à développer le partenariat pour la sécurité des minéraux clés et à promouvoir la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Sans oublier la R&D conjointe des technologies nouvelles.Fernandez et Lee ont aussi affiché de nouveau leur volonté de déployer leurs efforts communs pour trouver une solution à la question épineuse des crédits d’impôts américains pour l’achat d’un véhicule électrique construit en Amérique du Nord. Une mesure jugée donc discriminatoire vis-à-vis des VE fabriquées en Corée du Sud.