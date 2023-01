Nombre de salariés : plus forte croissance en 22 ans

Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes employées a augmenté de 816 000 l’an dernier pour s’élever à environ 29 millions, représentant l’augmentation la plus importante depuis 2000. Cependant, le nombre de salariés devrait considérablement reculer cette année en raison d’un éventuel ralentissement économique.Cette hausse exceptionnelle peut s’expliquer par la reprise des activités de la vie quotidienne après de nombreuses restrictions sanitaires, la demande pour les services de quarantaine et de soins de santé, l’augmentation de postes dans la livraison et les technologies informatiques et une conjoncture favorable aux exportations.Par industrie, la santé et le bien-être public ont enregistré la plus forte augmentation avec 180 000 nouveaux travailleurs, suivis par l’industrie manufacturière, l’hôtellerie et la restauration.Par tranche d’âge, le taux d’emploi chez les jeunes âgés de 15 ans et plus a crû de 1,6 point pour atteindre 62,1 %, marquant son niveau le plus élevé dans l’histoire de l'Institut national des statistiques (Kostat).Pour le mois dernier, le pays du Matin clair a vu son nombre d’individus employés croître de 509 000, mais la hausse ralentit depuis sept mois. La cheffe du département des statistiques sociales du Kostat, Gong Mi-sook, a fait savoir que non seulement l’industrie manufacturière, mais aussi d’autres secteurs voyaient leur nombre de salariés baisser.La Banque de Corée (BOK) et le Kostat ont prévu que le nombre de nouveaux travailleurs serait en dessous de la barre des 100 000 cette année, en raison du ralentissement économique, des effets de base et de la décroissance démographique.Face à ces prévisions moroses, le gouvernement a déclaré qu’il mettrait en place des projets de création de postes publics plus tôt que prévu.