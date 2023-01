Fuite de données personnelles : LG U+ présente ses excuses

Photo : YONHAP News

Des enquêtes sont en cours sur la fuite des données personnelles de 180 000 clients de LG U+. L’opérateur de télécommunication a fait savoir que les informations concernées étaient les noms, les dates de naissances et les numéros de téléphones mais non les documents financiers.Au premier jour de cette année, un hacker présumé a écrit sur un site d’informations de piratage qu’il détenait plus de 20 millions de données d’utilisateurs de l’opérateur de téléphonie et fournisseur d'accès à Internet du groupe LG et demandait six bitcoins, l’équivalent de 97 200 euros. L’entreprise a appris cette mauvaise nouvelle le lendemain et a demandé l’ouverture d’une enquête auprès du Bureau d’investigation de la cybercriminalité (ECRM) de l’Agence nationale de police, ainsi que de l’Agence coréenne d'Internet et de la sécurité (KISA).Par rapport au temps de décalage entre la découverte de la fuite et son annonce au public, LG U+ a expliqué avoir pris du temps pour distinguer les victimes. La compagnie est toujours en train d’en informer ses clients, par texto ou e-mail, et donne la possibilité de vérifier si l’on est victime de cet incident ou pas sur son site Internet.LG U+ a présenté ses excuses en disant qu’il mettrait en place des mesures de prévention au sujet de la fuite des informations personnelles. Pour rappel, l’entreprise avait été condamnée à des amendes à deux reprises l’année dernière pour le vol d’adresses mail de sa direction et de ses employés.